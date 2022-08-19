В Волжском полицейские устроили погоню за работником автосервиса на чужом авто

У водителя не оказалось прав. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

«Митсубиси Лансер» попал в поле зрения сотрудников ДПС из-за нарушений правил дорожного движения. Полицейские попросили водителя остановится. Но тот проигнорировал требование, а, наоборот, увеличил скорость и попытался скрыться.

Только угроза применения табельного оружия и мастерство водителя патрульной машины подействовала на гонщика. Он остановил авто. В ходе проверки документов стало ясно, что машина водителю не принадлежит. У него нет прав, а иномарку он взял в автосервисе, в котором работает.

Сам 26-летний волжанин пояснил, что просто хотел покататься.

В отношении водителя составили протоколы за управление машиной без прав, за выезд на встречную полосу, за игнорирование требования полицейских. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дело по статье «Угон». За него могут дать пять лет тюрьмы.