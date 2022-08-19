Дети каждого третьего волгоградца лето провели дома

Почти каждый пятый волгоградец отправил своего ребенка в детский лагерь Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лето подходит к концу, совсем школьники снова сядут за парты и будут делиться тем, кто и как провел 3 месяца каникул. Не всех волгоградских детей родители смогли куда-нибудь свозить. Все лето дома в Волгограде провел ребенок каждого третьего горожанина, который принял в опросе портала SuperJob. 34% опрошенных волгоградцев своих сыновей и дочерей так никуда не свозили. Дети 26% родителей побывали летом в деревне или на даче, а 24% мам и пап сделали ребенку отдых на море.

17% волгоградцев отправили детей в оздоровительный лагерь, 12% опрошенных свозили их по городам России. 8% жителей Волгограда отдохнули с детьми за границей, столько же респондентов оформили путевки своему ребенку в школьный лагерь.

- Нынешнее лето оказалось более интересным для школьников, чем планировали их родители в преддверии каникул: съездить на Черное море и побывать в других городах России удалось детям большего количества опрошенных, - отметили в SuperJob.