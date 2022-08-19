Благоустраивать бульвар между ВГСПУ и ВолгГТУ в Волгограде начнут в августе

На месте разбитого асфальта будет бесшовная плитка. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде уже в этом месте приступят к созданию новой зеленой прогулочной зоны на бульваре между двумя крупными вузами – педуниверситетом и политехом. Мэрия провела аукцион и выбрала подрядчика, который уже готов запустить на объект рабочих. Компания «Гринпарк» займется реконструкцией пешеходных зон на проспекте Ленина от ул. Гагарина до 13-й Гвардейской. Так что в начале учебного года студентам и преподавателям обоих учебных заведений придется пробираться в учебное заведение по стройплощадке.

Это ненадолго. До конца года все работы по благоустройству будут завершены. Вместо разбитого асфальта перед вузами уложат новую тротуарную плитку бесшовным методом – удобно будет не только ходить на шпильках, но и приезжать в вуз на скейте или самокате. На бульваре обещают проложить велодорожки, установить новые скамейки и даже парковое радио. Озеленить территорию планируют с помощью бирючины – высадят более 100 кустарников.

- Также по поручению главы города в настоящее время прорабатывается вопрос восстановления трех фонтанов на бульварной части вдоль проспекта Ленина – напротив здания Центробанка, сквера им. Симбирцева и на площадке между университетами, - сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии города.