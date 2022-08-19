В Волгограде нашли мертвого сторожа после суточного дежурства

Следственный комитет проводит проверку.

ЧП произошло на одной из производственный баз в Советском районе Волгограда. Работник пришел менять сторожа, который был на суточном дежурстве, но сторожку ему никто не открыл. А когда он попал внутрь, то увидел мертвого сменщика. На место вызвали «скорую», которая зафиксировала смерть пенсионера и следователей.

Следов насильственной смерти на теле не нашли Следователи проводят проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Скорее всего, у 73-летнего мужчины были проблемы с сердцем. Выводы смогут сделать после медэкспертизы.