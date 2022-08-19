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Происшествия19 августа 2022 7:21

В Волгограде нашли мертвого сторожа после суточного дежурства

Следователи проверяют обстоятельства гибели пенсионера
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Следственный комитет проводит проверку.

Следственный комитет проводит проверку.

ЧП произошло на одной из производственный баз в Советском районе Волгограда. Работник пришел менять сторожа, который был на суточном дежурстве, но сторожку ему никто не открыл. А когда он попал внутрь, то увидел мертвого сменщика. На место вызвали «скорую», которая зафиксировала смерть пенсионера и следователей.

Следов насильственной смерти на теле не нашли Следователи проводят проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Скорее всего, у 73-летнего мужчины были проблемы с сердцем. Выводы смогут сделать после медэкспертизы.