Волгоградку убило током от сломанного удлинителя

Следователи проводят проверку Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгограде 18 августа в одном из частных домов на улице Ялтинской в Красноармейском районе произошла трагедия. 58-летнюю женщину убило ударом электрического тока из-за несправного удлинителя. Он использовался на кухне. Погибшую нашел ее супруг. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

- При осмотре места происшествия следов, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. Тело без телесных повреждений, без признаков насильственной смерти, - отметили в следкоме.

Следователи проводят проверку для установления всех обстоятельств гибели волгоградки в своем доме.