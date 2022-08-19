22 августа на Мамаевом кургане развернут 60-метровый российский триколор

Мероприятия пройдут во всех районах города. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

22 августа вся страна будет отмечать День Флага Российской Федерации. К этому дню каждый район подготовил свои мероприятия. Главное событие состоится на Мамаевом кургане. В этот день там развернут 60-метровое полотно с российским триколором. В Кировском районе состоится квест-игра, в Краснооктябрьском районе в парке Гагарина пройдет концерт, в Комсомольском саду детвора и взрослые посоревнуются в рисунках на асфальте, в парке аттракционнов на Тракторном пронесут 10-метровый российский флаг и раздадут прохожим ленточки-триколоры.

Мероприятия организуют и библиотекари города. Волгоградцы смогут узнать историю появления российского флага.