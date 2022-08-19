Экстремальный водный аттракцион «Ниагара» заработает в ЦПКиО в сентябре 2022 года

Бассейн уже начали наполнять водой. Фото: ЦПКиО.

В Волгограде осенью наконец-то должен открыться водный аттракцион, которого волгоградцы ждут уже давно: к строительству горок дирекция парка приступила весной, а уже летом горожане должны были лихо съезжать с 12-метровых горок и плюхаться в бассейн – отличное развлечение в жару. Но запустить эту активность летом помешали санкции – возникли сложности с поставкой специального оборудования для объекта. Как заверил volgograd.kp.ru директор ООО «Парк» Андрей Еркин, сейчас все сложности преодолели.

- Мы приступили к наполнению бассейна для экстремального аттракциона «Ниагара». Специализированная подрядная организация из Санкт-Петербурга осуществляет наладку системы управления для аттракциона, - рассказали в дирекции ЦПКиО.

Администрация парка надеется запустить «Ниагару» в сентябре. А волгоградцы надеются, что погода подарит теплые деньки, чтобы обкатать новинку. Напомним, по задумке люди на лодочках будут скатываться с 12-метровой высоты на большой скорости в бассейн.