В Волгоградской области грузовой поезд снес легковушку

Волгоградцев просят соблюдать правила дорожного движения. Фото: Александр ГЛУЗ

Авария произошла на станции Эльтон уже поздно вечером в 22-10. Водитель «десятки» решил проскочить железнодорожный переезд, хотя видел, что идет «товарняк». Машинист грузового состава увидев препятствие на пути применил экстренное торможение, но расстояние было слишком маленьким, столкновения избежать не удалось. К счастью, водитель успел выскочить из машины до того, как легковушку смяло под локомотивом.

- В результате происшествия пострадавших и схода подвижного состава нет. На график движения пассажирских поездов ДТП не повлияло, - сообщили сайту Volgograd.kp.ru в пресс-службе Приволжской железной дороги.

Железнодорожники просят соблюдать правила дорожного движения. Не переезжать переезд при запрещенном сигнале светофора. Нарушение ПДД могут стоить жизни.