Сержант из Камышина погиб во время спецоперации на Украине

Фото: Администрация Камышина

В Волгоградской области в последний путь проводят военнослужащего из Камышина Александра Чадова. 35-летний сержант погиб во время специальной военной операции Вооруженных Сил Российской Федерации на Украине. Печальную новость сообщили в администрации Камышина. С Александром Чадовым простятся в его родном городе.

- Александр Алексеевич, ставший на защиту мирного населения Луганской и Донецкой республик, с честью служил Отечеству, - сообщается в некрологе администрации Камышина.

«Комсомольская правда» выражает искренние соболезнования родным и друзьям погибшего военнослужащего.