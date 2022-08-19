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Политика19 августа 2022 6:25

Сержант из Камышина погиб во время спецоперации на Украине

Александру Чадову было 35 лет
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: Администрация Камышина

Фото: Администрация Камышина

В Волгоградской области в последний путь проводят военнослужащего из Камышина Александра Чадова. 35-летний сержант погиб во время специальной военной операции Вооруженных Сил Российской Федерации на Украине. Печальную новость сообщили в администрации Камышина. С Александром Чадовым простятся в его родном городе.

- Александр Алексеевич, ставший на защиту мирного населения Луганской и Донецкой республик, с честью служил Отечеству, - сообщается в некрологе администрации Камышина.

«Комсомольская правда» выражает искренние соболезнования родным и друзьям погибшего военнослужащего.