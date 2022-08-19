Роспотребнадзор нашел опасные микробы в питьевой воде в Волгоградской области

Качество воды за год стало лучше.

Каждый месяц Роспотребнадзор по Волгоградской области берет на анализ питьевую воду. Для этого определены 99 точек для забора проб. За первое полугодие специалисты изучили 2871 пробу на санитарно-химические показатели. Не соответствуют нормам 13,8 процента, в прошлом году эта цифра была выше – 20 процентов. По микробиологическим показателям из 4451 образцов забраковали 2,3 процента. А вот паразитов в отобранной воде не нашли, все 463 пробы оказались «хорошими».

Обо всех несоответствиях СанПИНам ведомство сообщает местным администрациям и тем, кто поставляет волгоградцам воду.

- В 2022 году (по результатам контроля качества воды в 2021 году) были направлены 33 уведомления, в 2021г (по результатам 2020г) -31, - рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.