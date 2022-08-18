В Волгограде за несколько часов выпало в полтора раза больше месячной нормы осадков

Машины с трудом пробирались через водную преграду. Фото: кадр с видео

В Волгограде 18 августа разгулялась стихия. Долгожданный дождь обернулся для многих настоящей проблемой. Объем воды, падающей с неба, казался огромным. Да и цифры от Волгоградского ЦГМС это подтверждают. Согласно их данным, в Волгограде в четверг выпало 16 миллиметров осадков. Это на 45 процентов выше месячной нормы. Но дождь не прекратится ни ночью, ни завтра днем. Будут сильные, но кратковременные ливни. Количество осадков увеличится еще на 15 миллиметров. Так что стоит быть готовыми к потопу на дорогах и пробкам.

Кстати, сегодня стихия доставила неприятности пешеходам и водителям. Ливневки не справлялись, автомобили глохли в огромных потоках воды, создавая пробки, которые достигали 10 баллов. Даже сейчас, когда дождь прекратился, заторы на дорогах сохраняются. Особенно это касается проспекта Ленина и выезда с Нулевой Продольной.

Также без электричества остались сотни домов по всему городу. Отключения из=за обрыва проводов затронули почти все районы.