В Волгограде из-за непогоды на трамвайные пути рухнули деревья

Электротранспорт продолжает ходить в Волгограде в ливень. Фото: Архив "КП". Фото: Андрей МИРЕЙКО

Непогода к вечеру 18 августа буквально парализовала Волгоград. Ливень вместе с сильным ветром валил деревья. Крупные ветки упали на трамвайные линии между остановками «Череповецкая» и «Путепроводная» в Ворошиловском районе. Бригады МУП «Метроэлектротранс» с бензопилами быстро убрали помехи, травами №3 и 4 не ходили в течение 20 минут. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в мэрии Волгограда, общественный электротранспорт продолжает стабильную работу несмотря на сложные погодные условия. Продолжают в штатном режиме ходить маршруты городских автобусов и скоростной трамвай.

- Система откачки на станциях скоростного трамвая также справилась с повышенной нагрузкой на всех участках, в том числе на таком сложном, как подземный перегон в районе проспекта Металлургов, - уточнили в мэрии.

Многие участки дорог затапливаются из-за ливня. Хотя в администрации города уверяют, что на основных магистралях система ливневой канализации справляется с большим количеством воды, а разом отвести ее с дорог невозможно. В Дзержинском районе затопило проезжую часть у Качинского рынка. Там коммунальщики при помощи спецтехники откачивают воду.

Волгоградцев просят избегать деревьев и шаткие конструкции. Автомобили лучше поставить в гараж или на открытом месте, где ничто не сможет упасть на него.

На дорогах сохраняются 10-балльные пробки.