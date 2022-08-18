В Волгограде из-за ливня массовые отключения света

Волгоград давно ждал дождя. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Сильный ливень, который прошел в Волгограде 18 августа 2022 года, принес прохладу, но превратил улицы в реки и оставил без электричества тысячи горожан. На массовые отключения света жалуются жители Краснооктябрьского, Кировского и других районов. Энергетики говорят, что аварии локальные, бригады работают над их устранением, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

- В Волгограде локальные кратковременные нарушения оперативно устраняются. По области массовых отключений не зафиксировано, - рассказали в компании Россети-Юг.

По информации оперативных служб, подтоплений, унесенных крыш и прочих инцидентов, к которым обычно приводят ливни и грозы, в регионе пока нет. Сообщений о таковых на данный момент не поступало.