В двух районах Волгограда отключат свет 19 августа

Электричество отключат на несколько часов. Фото: Евгения ГУСЕВА

Сидеть без электричества из-за плановых ремонтов на электросетях в эту пятницу будут жители двух районов Волгограда - Краснооктябрьского и Красноармейского. Отключат свет 19 августа 2022 года всего на семи улицах областного центра, сообщили сайту volgograd.kp.ru в электросетевой компании.

На Красном обесточат два дома на улицах Р. Зорге, 46 и 39-й Гвардейской Дивизии, 27. Электроэнергии не будет с 9 до 16 часов. В Красноармейском районе коммунальных страдальцев будет чуть больше. Под отключения с 12 до 17 часов попадут дома на улицах Мачтозаводской, №116, 118, 122, 124 и 126, Олимпийской, №40 и 42, а также 40 лет ВЛКСМ, №25-29. А с 9.00 до 15.00 Света не будет на улицах Саушинской, в домах №17-37, 41 и 41э, Палласовской, №2-18, 1-9, 13-17, 21, 22, 25, 29, 31, 34 и 36.

А 18 августа причиной массовых перебоев с электричеством в Волгограде стали гроза с ливнем.