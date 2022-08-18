В Волгограде у ТРК «Мармелад» арестовали 18 машин

Фото: ГУ ФССП России по Волгоградской области

В Волгограде на парковке у ТРК «Мармелад» сотрудники Главного управления ФССП России по региону искали должников. Судебные приставы нашли 18 волгоградцев, у которых есть различные долги. У них арестовали 18 автомобилей, общая стоимость превысила 9 миллионов рублей. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ ФССП России по региону, на месте водители оплатили долги на сумму 537 тысяч рублей.

Волгоградцам, у которых не было нужных сумм для погашения долгов или желания исполнять решение суда, приставы вручили требования о погашении задолженности. Их машины были отправлены на спецстоянку.

В данный момент сотрудники органа принудительного исполнения готовят имущество к реализации, - отметили в ведомстве.