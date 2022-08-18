В Волгоградской области хотят построить обводной канал и ГЭС

Волгу и пойму обещают наполнить водой. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В ходе обводнения Волго-Ахтубинской поймы в Волгоградской области хотят построить обводной канал со шлюзами, плотинами и гидроэлектростанцией. Губернатор Андрей Бочаров 18 августа представил проект на рабочей группе по подготовке заседания президиума Госсовета по развитию Великого Волжского пути, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации региона.

- Андрей Бочаров выступил с предложением поддержать готовый к реализации волгоградский проект, имеющий синергетический эффект для комплексного развития транспортного комплекса Юга России и успешной реализации проекта «Великого Волжского пути», - рассказали в пресс-службе.

На сегодня проект обводнения Волго-Ахтубинской поймы уже готов, он получил положительное заключение экологической экспертизы, осталось пройти госэкспертизу. Он предусматривает строительство подводящего канала и берегоукрепление, а также двух шлюзов, переливных плотин, насосной станции и ГЭС. Помимо экологических целей ученые Государственного океанографического института имени Зубова рассматривают его и как резервную водную артерию, которая позволит обеспечить необходимый для судоходства в нижнем бьефе Волги уровень воды, о котором пришлось забыть после строительства Волжской ГЭС.