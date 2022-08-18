В Волгограде из-за ливня образовались 10-балльные пробки

Автомобили на дорогах форсируют настоящие реки Фото: Екатерина СИМОХИНА

Ливень в Волгоград всегда приходит неожиданно и приводит к коллапсу на дорогах. Обрушившийся 18 августа на областной центр сильнейший дождь образовал на магистралях огромные пробки. Дороги залиты водой, автомобили будто форсируют реки. Заторы до часа пика, в 17.00, уже оцениваются в максимальные 10 баллов. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные портала «Яндекс.Пробки». Дороги затоплены водой, кроме того, движение встало из-за огромного числа ДТП.

Большие робки образовались на Второй продольной в разных районах Волгограда. Машины стоят друг за другом почти без движения по улицам Череповецкой, Рокоссовского, Лермонтова по направлению на север города. Почти на 4 километра растянулся затор по Второй продольной от улицы Качинцев до 39-й Гвардейской. Затруднено движение по улицам Маршала Еременко и Лермонтова по направлению в центр от проспекта Металлургов почти до Мамаева кургана. В Тракторозаводском районе большая пробка на улице Шурухина по направлению к Ополченской.

В Волгограде 9-балльные пробки. Данные портала "Яндекс.Пробки".

Первая продольная стоит от «Волгоград Арены» до проспекта Металлургом, а также в обратном направлении от «Царицынской оперы» до площади Возрождения. Практически все дороги встали в центре, кроме того стоит движение в обе стороны по Рабоче-Крестьянской в Ворошиловском районе. Сложная ситуация и на мелких проездах. В Красноармейском районе автомобилисты теряют время на улице Фадеева и проспекте Героев Сталинграда.

Из-за ливня и ДТП образовались заторы на подъезде к Волгограду. Авария на мосту по Волжской ГЭС спровоцировала пробку в 3 километра по направлению в областной центр. Еще сложнее ситуация на трассе в Волго-Ахтубинской пойме. Там затор от поселка Третий решающий до Госпитомника растянулся на 7 километров.