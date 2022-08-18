На Нижнем Тракторном построят детсад для жителей нового микрорайона

Для малышей построят новый садик. Фото: Олег УКЛАДОВ

Новые дома собираются построить в ближайшее время в Нижнем поселке ВГТЗ в Тракторозаводском районе. Появится там и новый детский сад. Городские власти уже объявили аукцион по поиску подрядчика, который адаптирует проект для строительства на улице Тракторостроителей детсада на 140 мест, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда.

Согласно контракту, подрядчик выполнит топографическую съемку выделенного под садик земельного участка, проведет инженерные изыскания и получит техусловия для присоединения к инженерным сетям.

Новый детсад на 7 разновозрастных групп построят по типовому проекту, такие уже есть в Кировском и на Тракторном. В здании будут просторные группы с игровой зоной, спортзал, комната для музыкальных занятий, а также столовая и медблок. Рядом – зеленая площадка для прогулок. Все это будет в распоряжении юных жителей новых домов средней и высотной этажности, которые планируют строить на улице Тракторостроителей.