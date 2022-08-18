В Волгограде суд прекратил уголовное дело в отношении вице-мэра Сидоренко

Решение суда многих удивило. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Центральный районный суд 18 августа рассмотрел уголовное дело в отношении вице-мэра Волгограда Владимира Сидоренко. Мужчину обвиняли в служебном подлоге. Заседание получилось коротким. Защитник обвиняемого попросил суд прекратить преследование в отношении подзащитного в связи с истечением сроков давности (более двух лет). Госбвинитель возражение не озвучил. В итоге судья решил, что преступление Сидоренко – небольшой тяжести, поэтому ходатайство адвоката можно удовлетворить.

В итоге уголовное преследование в отношении чиновника прекратили. С чистой совестью, зафиксированной в документах, он отправился из зала суда по делам.

Напомним, уголовное дело в отношении Владимира Сидоренко возбудили в марте 2022 года за преступление, совершенное весной 2020 года. Тогда мужчина подписал документ о приемке объекта недвижимости, зная, что здание не достроили. В итоге третьи лица получили арендуемую муниципальную землю в собственность.