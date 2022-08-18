Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 августа 2022 13:07

В Волгограде суд прекратил уголовное дело в отношении вице-мэра Сидоренко

Истек срок давности по статье "служебный подлог"
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Решение суда многих удивило.

Решение суда многих удивило.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

Центральный районный суд 18 августа рассмотрел уголовное дело в отношении вице-мэра Волгограда Владимира Сидоренко. Мужчину обвиняли в служебном подлоге. Заседание получилось коротким. Защитник обвиняемого попросил суд прекратить преследование в отношении подзащитного в связи с истечением сроков давности (более двух лет). Госбвинитель возражение не озвучил. В итоге судья решил, что преступление Сидоренко – небольшой тяжести, поэтому ходатайство адвоката можно удовлетворить.

В итоге уголовное преследование в отношении чиновника прекратили. С чистой совестью, зафиксированной в документах, он отправился из зала суда по делам.

Напомним, уголовное дело в отношении Владимира Сидоренко возбудили в марте 2022 года за преступление, совершенное весной 2020 года. Тогда мужчина подписал документ о приемке объекта недвижимости, зная, что здание не достроили. В итоге третьи лица получили арендуемую муниципальную землю в собственность.