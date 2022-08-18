«Ситиматик-Волгоград» помог ликвидировать стихийную свалку около школы

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Компания «Ситиматик-Волгоград» помогла ликвидировать несанкционированную свалку, образовавшуюся благодаря нерадивым гражданам около школы-интерната «Созвездие» в Дзержинском районе областного центра. Она состояла из крупногабаритных и растительных отходов. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) оперативно откликнулся на обращение администрации района оказать помощь и принял участие в зачистке свалки, предоставив спецтранспорт для вывоза крупногабаритных отходов (КГО). В общей сложности силами регионального оператора с незаконного места складирования около школы было вывезено порядка 20 кубометров КГО. Обрезь деревьев, ветки, выкорчеванные пни и прочие растительные отходы были транспортированы на полигон силами районной администрации.

Отметим, что несанкционированная свалка образовалась в месте накопления ТКО, где установлены контейнеры для сбора коммунальных отходов. Однако, очевидно, что жители расположенного рядом частного сектора приносят сюда ветки, ботву, шины и прочие отходы, не предназначенные для складирования на таких площадках. В полномочия регионального оператора входит вывоз только ТКО, накопленных в контейнерах. Остальные виды отходов должны вывозиться гражданами самостоятельно с помощью лицензированных организаций по нерегулируемой цене.

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Региональный оператор в очередной раз напоминает, что на контейнерных площадках и в местах накопления отходов запрещается складировать, тем более помещать в контейнеры отходы, не являющиеся ТКО, а именно:

- древесно-растительные отходы, такие как ветки, листву, отходы после валки, корчевки, обрезки и опиловки деревьев, кустарников, покоса травы, отходы при уборке приусадебных участков (ботва), порубочные древесные остатки и им подобное;

- автомобильные шины;

- батарейки и аккумуляторы;

- энергосберегающие и ртутные лампы;

- нефтесодержащие отходы (лаки, масла, отработанные масла, растворители и тара, загрязненная данными веществами);

- медицинские отходы;

- строительные отходы (земля, грунт, блоки, кирпичи, доски, кровельные материалы и т.д.);

«Ситиматик-Волгоград» призывает граждан складывать в контейнеры только коммунальные отходы, а от остальных избавляться легально с привлечением специализированных компаний. Кроме того, компания просит сообщать о всех фактах захламления контейнерных площадок, поскольку это препятствует движению мусоровоза и вывозу отходов. Только совместными усилиями и благодаря сознательности и аккуратности самих жителей можно поддерживать чистоту и порядок в родном городе.