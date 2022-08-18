В волгоградских магазинах подорожали капуста, детское питание, творог

За неделю в Волгоградской области немного подорожала капуста Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области подвели итоги очередного недельного мониторинга за ценами на продукты питания. С 9 по 15 августа в магазинах и на рынках подорожала капуста, цена увеличилась на 2,57% или на 15 копеек. В среднем килограмм стоит 22,08 рубля. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Волгоградстата. На 1,27% подорожала полукопченая колбаса, на 4,64% - мясные консервы для детского питания, на 1,16% - творог, на 1,49% - молочные детские смеси, на 1,29% - сыры, на 1,16% - фруктово-ягодные консервы для детей.

Если капуста на неделе подорожала, то другие овощи потеряли в цене. Репчатый лук подешевел на 6,15%, свекла – на 8,53%, морковь – на 7,58, помидоры – на 7,69. Среди овощей стали выгоднее яблоки на 5,56%, бананы – на 3,05. Также снизились цена на вареную колбасу на 1,6%, подсолнечное масло – на 1,71%, маргарин – на 1,87%, цельное стерилизованное молоко – на 1,73%, сметану – на 1,89%, овощные детские консервы – на 1,23%. Яйца подешевели на 1,08%, поваренная соль – на 1,59%, рис – на 1,5%, пшено – на 2,53, макароны – на 2,62%.