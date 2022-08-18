Главврачом Жирновской ЦРБ назначена Елена Дьячкова

Елена Дьячкова получила повышение. Фото: облздрав

В Жирновской центральной районной больнице новый главный врач. На должность руководителя медучреждения назначена Елена Дьячкова, которая последние семь лет была заместителем главврача ЦРБ по клинико-экспертной работе, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Елена Дьячкова - уроженка Жирновска и выпускница Волгоградского медуниверситета, в медицине более 30 лет. В местной ЦРБ работает с 1991 года. Пришла туда в качестве врача-терапевта, с 2015 года работала на должности заместителя главного врача. Постоянно повышает квалификацию, в том числе в направлении «Организация здравоохранения и общественное здоровье».