В Волгограде уберут три крупные свалки

Огромные свалки разгребут через два года. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде к 2024 году планируют ликвидировать три огромные несанкционированные городские свалки, которые десятилетиями разрастались в Тракторозаводском, Ворошиловском и Красноармейском районах. Сейчас там завершают инженерно-экологические изыскания, на основе которых предстоит разработать проекты очистки и рекультивации земли. Контролировать работы будет мониторинговая группа партии «Единая Россия», решили 18 августа на выездном совещании экологического совета при облдуме.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации региона, сейчас специалисты определяют состав накопившегося на свалках с 50-60-х годов прошлого века мусора и оценивают его влияние на окружающую среду. Уже отобрали 687 проб почв, воды и самих отходов. Опасного мусора не нашли, в основном на этих свалках бумага, пластмасса, металлолом, стекло и стройматериалы. Общая площадь свалок составляет 69,9 гектара.