Под Волгоградом в кювете погибла женщина на джипе

Машина несколько раз перевернулась. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Авария в Серафимовическом районе Волгоградской области произошла около 8 утра. 59-летняя женщина на «Митсубиси Паджеро» ехала в сторону хутора Бобровский. На одном из участков волгоградка не справилась с управлением, съехала на левую обочину, а затем перевернулась в кювет. Скорость была высокой, поэтому машина перевернулась несколько раз.

Женщина погибла на месте до приезда медиков. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Женщина в аварии не выжила. Приехавшие медики лишь констатировали смерть водителя.

- Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии, - сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.