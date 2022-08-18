Под Волгоградом в кювете погибла женщина на джипе

Машина несколько раз перевернулась.
Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Авария в Серафимовическом районе Волгоградской области произошла около 8 утра. 59-летняя женщина на «Митсубиси Паджеро» ехала в сторону хутора Бобровский. На одном из участков волгоградка не справилась с управлением, съехала на левую обочину, а затем перевернулась в кювет. Скорость была высокой, поэтому машина перевернулась несколько раз.
Женщина погибла на месте до приезда медиков.
Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Женщина в аварии не выжила. Приехавшие медики лишь констатировали смерть водителя.
- Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии, - сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.