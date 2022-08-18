В Волгограде родителей подростков, истязавших мертвую кошку, накажут штрафом до 500 рублей

Школьники утверждают, что нашли уже мертвое животное. Фото: кадр с видео

Громкая история подростков, истязавших кошку, получила продолжение. Полиция нашла школьников и выяснила у них, что случилось. Дети свою вину в смерти животного отрицают.

В ОВД 17 августа обратилась жительница одного из домов в Кировском районе. Рано утром во дворе они нашли мертвую кошку со вспоротым животом. На записи с камер видеонаблюдения видно, что закинули животное подростки. А за два часа до этого они крутили ей над головой, швыряли, кидали. Волгоградка хотела, чтобы детей нашли и наказали родителей.

Личности подростков установили, это двое мальчишек и две девочки от 13 до 15 лет. Все школьники из Кировского района. На учете в полиции не состоят, ни в каких правонарушениях до этого замечены не были. Свою вину в смерти животного отрицают: мол, нашли труп в кустах, решили немного поразвлечься.

- Родители подростков привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», - пояснили сайту volgograd.kp.ru в ГУ МВД по Волгоградской области.

Наказание по данной статье – штраф от 100 до 500 рублей. Решается вопрос о постановке несовершеннолетних на профилактический учет. Кроме того, этим делом займется следственный комитет, который выяснит, говорят ли дети правду. Если они имеют отношение к гибели животного, то статья в отношении родителей будет уже другая.