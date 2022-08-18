За полгода камеры зафиксировали более 448 тысяч нарушений на дорогах Волгоградской области

За водителями на волгоградских дорогах следят 273 камеры. Фото: Иван МАКЕЕВ

На сегодня на дорогах в Волгограде и Волжском, а также на региональных участках федеральных трасс в Волгоградской области установлено 273 стационарных камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. С января по июнь 2022 года они зафиксировали более 448 тысяч нарушений водителями. При этом камеры способствуют снижению аварийности на дорогах. По данным ГИБДД, количество ДТП в первом полугодии 2022-го по сравнению с тем же периодом прошлого года снизилось до 944 или на 2,3%, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете информационных технологий Волгоградской области.

- Отмечаются заметные положительные сдвиги от внедрения системы фотовидеофиксации нарушений, которая приносит ощутимый профилактический эффект, способствует повышению водительской дисциплины и культуры вождения, ведет к снижению уровня аварийности на дорогах, - отмечают чиновники.

Чаще всего волгоградских водителей камеры ловят на превышении скорости, проезде на красный свет, выезде за стоп-линию и движении по выделенной для общественного транспорта полосе. Устанавливают комплексы фотовидеофиксации на автотрассах по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Их главная цель - повышение безопасности дорожного движения, а вовсе не сбор штрафов. Камеры работают как сдерживающий фактор, подчеркивают чиновники. Большинство автомобилистов понимают неотвратимость наказания, если нарушение попадет на фото, поэтому снижают скорость и стараются соблюдать ПДД.