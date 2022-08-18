В Волгоградской области град засыпал трассу

В Волгоградской области 18 августа град прошел в разных районах. Фото: Архив "КП". Фото: Екатерина СИМОХИНА

Погода продолжает преподносить сюрпризы в Волгоградской области. Пока в областном центре пекло и духота, в районах идут осадки. Местами идет град. В Старополтавском районе он был настолько сильным, что засыпал 18 августа дорогу от Старой Полтавки до села Кано. Очевидцы опубликовали видео с необычным погодным явлением в социальных сетях. Автомобили едут по колеи, а по обочинам даже образовались сугробы из мелких льдинок.

Град 18 августа прошел по разным частям региона. Крупные льдинки также падали в Киквидзенском районе. Сильный дождь в четверг идет в Котельниковском, Калачевском, Михайловском, Еланском, Руднянском районах. Волгоград осадки обходят стороной.

Отметим, региональный Главк МЧС предупреждал, что в Волгоградской области с 17 по 19 августа будут град, ливни, грозы и ветер до 25 м/с.