На волгоградских заправках на 18 копеек подорожало дизельное топливо

Два вида бензина и дизельное топливо подорожали на волгоградских заправках за неделю Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Волгоградской области за неделю немного подросли цена на автозаправках. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Волгоградстата, со 9 по 15 августа на 0,36% или на 18 копеек подорожало дизельное топливо. Литр в среднем стоит 52,93 рубля. На 0,14% или на 7 копеек стал дороже бензин АИ-92, который в среднем на АЗС продается за 47,87 рубля за литр. На 0,15% или на 8 копеек выросла цена на бензин АИ-95. Средняя стоимость за литр составляет 53,10 рубля.

Не изменились цены за неделю только на самый дорогой бензин АИ-98. Литр в среднем стоит 57,99 рубля.