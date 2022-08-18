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Экономика18 августа 2022 9:54

На волгоградских заправках на 18 копеек подорожало дизельное топливо

Вырос в цене и бензин
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Два вида бензина и дизельное топливо подорожали на волгоградских заправках за неделю

Два вида бензина и дизельное топливо подорожали на волгоградских заправках за неделю

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Волгоградской области за неделю немного подросли цена на автозаправках. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Волгоградстата, со 9 по 15 августа на 0,36% или на 18 копеек подорожало дизельное топливо. Литр в среднем стоит 52,93 рубля. На 0,14% или на 7 копеек стал дороже бензин АИ-92, который в среднем на АЗС продается за 47,87 рубля за литр. На 0,15% или на 8 копеек выросла цена на бензин АИ-95. Средняя стоимость за литр составляет 53,10 рубля.

Не изменились цены за неделю только на самый дорогой бензин АИ-98. Литр в среднем стоит 57,99 рубля.