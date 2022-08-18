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Экономика18 августа 2022 9:47

Волгоградские хлеборобы собрали 6 млн тонн зерна

Уборочная страда еще не завершилась
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Уборка продолжается в регионе.

Уборка продолжается в регионе.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В 2022 году урожай зерновых в Волгоградской области будет по-настоящему рекордным. Хлеборобы уже собрали шесть миллионов тонн зерна при плане в 4,7 миллиона. При этом уборочная страда еще не завершена, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации региона.

- Средняя урожайность по региону на текущую дату составляет 33 центнера с гектара. Есть районы, где собирают больше 40. В лидерах — Еланский: здесь урожайность 50 центнеров с гектара, - отметил замгубернатора Василий Иванов.

Волгоградским аграриям еще предстоит убрать 50 тысяч гектаров озимых и 150 тысяч яровых.