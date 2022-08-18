В Волгограде ищут перевозчиков для пяти маршруток

В маршрутках новых перевозчиков должна быть бесконтактная система оплаты проезда Фото: Александр КУЛИКОВ

Мэрия Волгограда проводит электронные аукциона для определения перевозчиков для работы по пяти маршрутам городского транспорта. Заявки будут приниматься до 25 августа, рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации города. Потенциальные перевозчики должны соответствовать ряду требований. Среди них во всех маршрутках должно быть оборудование для оплаты проезда банковскими картами.

С 1 сентября бесконтактна оплата должна появиться на маршрутах №46с (магазин (28км) – кладбище Центрального района), №41а (ул. Тополевая – ТРК «Мармелад»), №51к (Больничный комплекс – ул. 39-ой Гвардейской), №10с (п. Верхнезареченский – ж/д больница) и №29с (ТЦ «Акварель» - ул. Танеева). После смены перевозчиков маршруты движения не поменяются. В перспективе планируется, что в маршрутках можно будет расплачиваться картой «Волна». Также останется оплата проезда наличными.

Кроме бесконтактной оплаты, пассажировместимость маршруток должна превышать 18 человек, а возраст автомобилей не старше 7 лет. Все транспортные средства должны быть оснащены системой ГЛОНАСС.

В Волгограде бесконтакта система оплаты уже действует в маршрутке №23а «Родниковая Долина – Ж\Д Вокзал».