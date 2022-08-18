На День города 2022 в Волгограде устроят два фейерверка

Волгоградцы увидят два салюта на День города. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоград с 9 по 11 сентября 2022 будет масштабно отмечать свое 433-летие. В программе мероприятий в День города – парад студентов и молодоженов, парусная регата, костюмированные шествия, фестиваль духовых оркестров, сразу два фейерверка и концерт со звездой, имя которой пока держат в тайне. Кроме того, с 27 по 30 августа горожан пригласят на кинофестиваль. Главной площадкой праздника станет Центральная набережная от сквера Пахмутовой до бронекатера БК-31, отметят День города и в районах, задействуют и новый амфитеатр, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда.

- Одной из площадок праздника станет новый амфитеатр на нижней террасе Центральной набережной, - рассказали в мэрии.

Уже известно, что хедлайнер выступит на гала-концерте в честь Дня города на нижней террасе Центральной набережной вечером 10 сентября 2022 года. Его имя объявят позже. А салют волгоградцы увидят 10 и 11 сентября. Фейерверки устроят на разных площадках.