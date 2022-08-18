На набережной Волгограда реставрируют памятник мирным жителям Сталинграда – жертвам бомбардировки

Приведут в порядок и площадку вокруг памятника, и сам монумент. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде продолжается активное благоустройство верхней террасы набережной – от Музтеатра до улицы Конвентри. Рабочие сняли весь асфальт на тротуарах. На этом же бульваре находится памятник мирным жителям Сталинграда – жертвам бомбардировки. Мэрия решила в рамках благоустройства этого участка привести в порядок и сам монумент, и площадку вокруг «бомбы», как называются памятник местные жители.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации города, сначала рабочие с помощью пескоструйного аппарата очистили мемориал, затем освежили краску, теперь демонтируют облицовочный камень – брекчию - перед памятником. Камень натуральный, выложен в форме генплана. И его, конечно, вернут на место после того, как обновят сам тротуар под ним. Утраченные и разбитые элементы заменят новыми.

В мэрии объяснили, что восстановлением монумента занимается компания, у которой есть лицензия на работу с объектом культурного наследия. В то же время рабочие продолжают обновлять асфальт и брусчатку на территории от Чуйкова до музтеатра. После чего установят фонари, скамейки, урны и высадят новые деревья, кустарники и розы. Для полива растений монтируют новую современную систему.

Это только первый этап. В следующем году благоустройство верхней террасы набережной продолжится до ул. 7-й Гвардейской.