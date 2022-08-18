В центре Волгограда попало на видео, как троллейбус протащил пенсионерку по асфальту

Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области

В центре Волгограда 17 августа 79-летняя женщина пострадала, выходя из троллейбуса. В 17.46 на остановке «Медицинский университет» пенсионерка выходила из салона общественного. Она не успела спуститься, как 60-летний водитель троллейбуса начал движение, допустив падение пассажирки. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Момент происшествия запечатлела камера видеонаблюдения.

Рука пенсионерки застряла в дверях, троллейбус поехал, протащив упавшую женщину несколько метров по асфальту. К ней на помощь бросились волгоградцы, которые стояли на остановке. Скорая помощь с травмами доставила пожилую женщину в больницу.