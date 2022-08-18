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Происшествия18 августа 2022 8:44

Волгоградка, защищаясь от пьяного мужа, ударила его ножом в сердце

Ее будут судить за убийство
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Причиной смерти стал один удар в сердце. Фото: Дарья Перетяжко

Причиной смерти стал один удар в сердце. Фото: Дарья Перетяжко

Следователи Красноармейского района возбудили уголовное дело в отношении 39-летней волгоградки. Женщине предстоит ответить по статье убийство, совершенное при превышении пределов необходимой самообороны.

Конфликт между мужем и женой разгорелся около полуночи. Супруги выпивали на кухне. Выяснение отношений закончилось большой ссорой. Муж стал бить супругу по голове. Удары сыпались друг за другом. Женщина поняла, что если не будет защищаться, то ее убьют. Она схватила кухонный нож и ударила мужа один раз в грудь. А когда тот упал, сразу же вызвала «скорую». Но до медиков мужчина не дожил. Врачи констатировали смерть хозяина квартиры.

- Сейчас решается вопрос о мере пресечения женщине. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия, - сообщили сайту volgograd.kp.ru в СУ СК по Волгоградской области.