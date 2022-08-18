В Волгоградской области заболеваемость коронавирусом за сутки выросла на 26%

За сутки коронавирус подхватили почти 250 человек Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ситуация с коронавирусом в Волгоградской области ухудшается. Заболеваемость резко начала расти, за сутки заразились почти 250 волгоградцев. 18 августа COVID-19 диагностировали у 243 человек, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. За сутки заболеваемость выросла на 26,6%, накануне было меньше двухсот заразившихся.

Статистика коронавируса в Волгоградской области по данным "Яндекса"

Третий день кряду в ковидные стационары госпитализируют более 50 пациентов в сутки. Накануне на больничных койках с коронавирусом оказались 52 волгоградца. Выздоровели за сутки всего пятеро жителей Волгоградской области. Кроме того, 18 августа зафиксировали один летальный исход от ковида.

Всего в Волгоградской области за время распространения вируса его подхватили 230 114 человек. Выздоровели 218 915 жителей. Жертвами COVID-19 стали 6 899 волгоградцев.