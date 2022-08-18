В Волгограде подрались водители троллейбуса и легковушки из-за неправильно припаркованного авто

В полиции лежит два заявления от каждого участника конфликта.

Драка случилась в 18-40 на улице Краснознаменская. 48-летний водитель троллейбуса №9а собирался разворачиваться, но заметил припаркованную легковушку, которая мешала движению. Владельца «Тойоты» на месте не оказалось. Диспетчер по громкой связи просила убрать препятствие, но никто не отреагировал. Поэтому мужчина решил его «вызвать» - несколько раз ударил ногами по колесам, сработала «сигналка». Автомобилист был весьма расстроен, что с его машиной так беспардонно обращаются. Завязался словесный конфликт. Водитель троллебуса толкнул собеседника, а тот достал из багажника резиновую палку и ударил несколько раз обидчика (уже позже в заявлении водитель троллейбуса указал, что на него напали с битой).

Драка переместилась прямо на проезжую часть. Водитель троллейбуса смог обезоружить напавшего и сам стал бить соперника той же самой палкой.

В итоге дерущиеся разошлись каждый по своим "углам". Водитель "Тойоты" с пассажирками уехал, а водитель общественного транспорта вызвал "скорую". Приехавшие медики зафиксировали ушиб руки и мягких тканей лица водителя троллейбуса.

- Сотрудник МУП «Метроэлектротранс» уже написал заявление в полицию, - рассказали сайту Volgograd.kp.ru в мэрии.

- 28-летний водитель «Тойоты» также написал заявление по факту нанесения телесных повреждений, - пояснили в ГУ МВД по Волгоградской области.

Полиции предстоит разобраться, кто же в этой ситуации прав, а кто виновен.