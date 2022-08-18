Владельцем ТЦ «Диамант Зацарицынский» в Волгограде стал сын Олега Савченко

У торгового центра в Ворошиловском районе сменился владелец.

В Волгограде ТЦ «Диамант Зацарицынский», расположенный на улице Рабоче-Крестьянской, 48 в Ворошиловском районе и ранее принадлежавший семье ныне беглого экс-депутата Олега Михеева, обрел нового хозяина. Владельцем коммерческого объекта стал Георгий Савченко - сын известного промышленника и депутата Госдумы Олега Савченко. Торговые площади он приобрел за 203,5 миллиона рублей, но пока так и не оформил сделку, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на результаты торгов.

Напомним, торговый центр «Диамант Зацарицынский» сначала пытались продать в течение нескольких лет. В итоге цена на объект коммерческой недвижимости упала с 805 миллионов рублей до 203 – почти в четыре раза. Не обошлось и без скандалов. В 2021 году объект пытался приобрести сам Олег Савченко. Он прошел все процедуры и даже перечислил деньги на счет и заплатил налоги, но получил отказ. Деньги конкурсный управляющий вернул без объяснения причин. В этот раз результаты торгов ООО «Пульс-С» тоже пыталось оспорить в Арбитражном суде Волгоградской области. Из-за этого новый владелец уже год не может оформить сделку. Сделать это он сможет только после вступления в силу решения о снятии обеспечительных мер.

Напомним, Георгий Савченко стал владельцем помещений ТЦ, а также инженерных коммуникаций и трансформаторной подстанции, автономной котельной и автостоянки. Также ему перешло право аренды двух земельных участков и прочее имущество компании-банкрота.