В Волгограде планируют расширить территорию ЦПКиО для строительства аквапарка

В парке культуры уже есть зона отдыха у воды. Может появиться и аквапарк. Фото: ЦПКиО.

Волгоградский ЦПКиО может стать больше за счет новых территорий, которые инвестор желает присоединить к территории парка. Речь идет о склоне, на котором администрация ЦПКиО хочет сделать аквапарк. Идея обсуждается уже не первый месяц, инвесторы даже провели экспертизу склона – землю можно задействовать под устройство водных горок. Теперь дело за депутатами городской думы: они должны дать разрешение на корректировку Карты градостроительного зонирования Волгограда.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе гордумы Волгограда, сначала документы рассмотрят депутаты профильного комитета, затем вопрос расширения границ ЦПКиО обсудят на ближайшем заседании думы. Проект изменения зонирования парка внесла в горсовет администрация города-героя.

Напомним, между мэрией и ООО «Парк» заключено соглашение, в рамках которого инвестор постоянно занимается преображением ЦПКиО. В этом году в парке уже появилась пляжная зона возле большого открытого бассейна, теперь дирекция хочет построить на склоне еще и большой интерактивный водный комплекс с бассейнами, фонтанами, джакузи, водными горками и даже серфинг-центром. Геологи подтвердили, что склон выдержит такую нагрузку.