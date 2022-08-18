Пожарные и жители остановили большой пожар в двух километрах от хутора Медведев под Волгоградом

С огнем справились на подходах к хутору.

Огонь в степи жители хутора Медведев Иловлинского района заметили вечером 17 августа. Первым делом сообщили о пожаре местным спасателям и стали готовится сами.

- Огонь шел с юго-западной стороны. Хуторяне приготовили шланги, песок, воду для того, чтобы встать на защиту своих домов. Мобилизовались очень быстро без подсказок, - рассказывает Андрей Прошаков, фермер и блогер.

Моментально среагировала и местная пожарная команда. Огонь шел широкой полосой. Использовали и воду, и опашку. В двух километрах от хутора удалось ликвидировать открытое горение. Потом еще несколько часов территорию проливали водой.

- У нашей медведевской команды стоит учиться другим. Огонь в степи – страшная вещь. Тут важна и скорость, и опыт, и знание местности. Все это у них есть. Хуторяне в них уверены, - с гордостью говорит о своих земляках фермер.

Каждый день в Волгоградской области в разных районах горит степь. Сотудники МЧС пока справляются со стихией, но рекомендуют неукоснительно соблюдать меры пожарной безопасности.