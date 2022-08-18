На набережной Волгограда нашли мужчину без сознания со шприцем

ЧП произошло на Центральной набережной. Фото: Архив "КП". Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгограде 17 августа прохожие увидели у причала №10 на Центральной набережной мужчину, который был без сознания. Ему вызвали скорую помощь, но спасти его не удалось. 45-летний мужчина скончался в машине медиков. При осмотре карманов у него нашли использованный шприц. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

На теле не было повреждений или следов насильственной смерти. Следственный комитет организовал проверку по факту смерти мужчины.