На волгоградских пляжах находят паразитов

Волгоградцев просят не купаться на необорудованных местах отдыха у воды Фото: Иван МАКЕЕВ

В Волгоградской области потенциальные места для пляжей оказываются небезопасными. С 30 мая санитарные врачи исследуют воду и песок на запланированных местах отдыха. 24% отобранных проб воды и 5,9% проб песка не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. Еще 3,3% проб воды не соответствуют по санитарно-химическим показателям. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

Возбудители кишечных инфекций в волгоградских реках и озерах не обнаружены. Зато в 3,6% проб песка не соответствуют нормам по паразитологическим показателям.

В ведомстве добавили, что отдыхать у водоемов, где есть знаки «Купаться запрещено», нельзя. Купаться следует только на оборудованных пляжах.

Отметим, в Волгограде этим летом открыли только один пляж в Красноармейском районе. Могла появиться зона отдыха у воды на острове Сарпинский, но Роспотребнадзор запретил устраивать там пляж.