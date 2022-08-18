В Волжском на дачах пропал без вести мужчина

Фото: "ЛизаАлерт"

В Волгоградской области уже почти неделю ничего неизвестно о пропавшем 35-летнем мужчине. Антон Отюскин бесследно пропал 12 августа. Он был на дачах в СНТ «Строитель» в Волжском, после чего перестал выходить на связь. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Рост волгоградца 165 сантиметров, у него нормальное телосложение, каштановые волосы, карие глаза. В какой он был одежде в день пропажи, неизвестно. Волонтеры просят жителей Волгоградской области помочь в поисках Антона Отюскина. Тех, кому известна информация о его местонахождении, просят позвонить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.

Напомним, больше двух месяцев в Волгограде ищут пропавшего без вести 44-летнего Алексея Кузнецова.