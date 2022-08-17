В Волгограде мужчину арестовали за свастику в окне

Мучжине предстоит семь суток ареста.
Фото: Андрей МИРЕЙКО
Кировский районный суд города Волгограда вынес приговор в отношении 29-летнего местного жителя. Его обвиняли в нарушении по статье.20.3 КоАП РФ - пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики
На волгоградца пожаловались жители окрестных домов, когда заметили в его окне свастику. Нацистскую символику было хорошо видно с дороги. Публичная демонстрация этих символов запрещена законом.
- Суд рассмотрел все обстоятельства происшествия и вынес приговор: административный арест на семь суток, - сообщили сайту volgograd.kp.ru в ГУ МВд по Волоградской области.
Теперь на окне волгоградца обычные шторы.