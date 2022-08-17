Волгоградские инфекционисты назвали 5 плюсов вакцинации от коронавируса и гриппа в августе

Волгоградцев призывают привиться сразу и от гриппа, и от ковида. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Волгоградской области 17 августа 2022 года коронавирусом за сутки заразились 192 человека – это на 16% больше, чем вчера. При этом коллективный иммунитет упал до 4,9%. Это очень беспокоит инфекционистов региона. В связи с чем они еще раз решили перечислить плюсы вакцинации и рассказали, почему на прививку лучше стоит отправиться в августе.

Главная причина – у многих продолжается отпуск, а у студентов – каникулы. Найти свободное время для похода в пункт вакцинации гораздо легче, всего-то променять на это один день на пляже. Сейчас в поликлиниках вас примут и без записи. Второй плюс – там почти нет очередей. Осенью людей в поликлиниках, в том числе чихающих и кашляющих, будет гораздо больше.

Еще один повод – для ревакцинации от коронавируса совсем не важен сезон. Им болеют круглый год. Поэтому не стоит ждать осени. Четвертый плюс – до наступления промозглой осенней погоды у вас уже сформируется иммунитет. И еще одно важное преимущество: в прививочные пункты завезли вакцину от гриппа, поэтому можно за один раз сделать сразу две прививки. Инфекционисты говорят, что противопоказаний к этому нет никаких.

Одновременная вакцинация от ковида и гриппа одобрена Всемирной организацией здравоохранения, - уверили корреспондента сайта volgograd.kp.ru в волгоградском облздраве.