В Волгограде 2 района останутся без электричества 18 августа

В Волгограде в четверг электричества не будет в двух районах Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Волгограде 18 августа отключения света не будут масштабными. С коммунальными неудобствами столкнуться жители только двух районов областного центра. Электричества в четверг не будет в домах на девяти улицах. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг - Волгоград», электроснабжения временно не будет в Дзержинском и Ворошиловском районах.

В Дзержинском районе с 9.00 до 16.00 обесточат дома на ул. Новодвинской, 38, 46, 48, 50, 52, 54. В Ворошиловском районе электричества не будет с 9.00 до 17.00 на ул. Елисеева, 62-76, 62а, 64а, 66а, 72а, ул. Чембарской, 18-26, 18а, 57д, 59-69, 61а, ул. Череповецкой, 50, 52, 52а, 60, ул. Новоузенской, 52, 56/3, 56/4, 55-99, 59а, 79а, 85а, 87а, 89а, в пер. Рыбинском, 1-21, 2-14, 2а, 7а, 17а, 18-22, 22а, пер. Ленкоранском, 1-15, 2-14, 3а, 5а, 7а, 10а, 14а, пер. Ченстоховском, 2а, пер. Чембарском, 52.