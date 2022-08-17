На форуме «Армия-2022» под Волгоградом покажут прыжки парашютистов и полеты малой авиации

Для гостей подготовили зрелищную программу. Фото: АВО

Авиационно-спортивный клуб «Юный Ястреб» с 19 по 22 августа 2022 года примет военно-технический форум «Армия-2022». В программе мероприятий, которую запланировали на аэродроме в Средней Ахтубе, - выставка техники, концерт, показательные выступления парашютистов и полеты малой авиации. Также для гостей приготовят солдатскую кашу и откроют несколько тематических площадок, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгоградской области.

Уже известно, что в день открытия форума «Армия 2022» 19 августа 2022 на аэродроме в Средней Ахтубе на сцену выйдут военный оркестр, казачий ансамбль «Лазоревый цветок», ансамбль «Юг России» и другие артисты. В этот же день в зрелищной программе сложные элементы пилотажа малой авиации, прыжки парашютистов авиаклуба «Юный ястреб» и выступление конно-спортивной школы. Также ежедневно с 19 по 22 августа с 10.00 до 16.00 гости военно-технического форума смогут научиться укладывать парашют, метко стрелять, в том числе из лука и пневматической винтовки, увидеть «Медпункт» и «Блиндаж», пройти квест и угоститься солдатской кашей.