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Общество17 августа 2022 14:04

В суде по делу генерала Музраева допросили его жену и дочь

В Южном окружном военном суде продолжают рассматривать дело бывшего руководителя СУ СКР по Волгоградской области
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
По делу генерала суд заслушал уже десятки свидетелей. Фото: пресс-служба суда

По делу генерала суд заслушал уже десятки свидетелей. Фото: пресс-служба суда

В Южном окружном военном суде 17 августа 2022 проходит очередное заседание по делу бывшего руководителя СУ СКР по Волгоградской области генерала Михаила Музраева. В первой половине дня показания давали супруга и дочь экс-главы следкома. После перерыва допрашивают свидетелей Медведева и Субботина, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе суда.

Напомним, ранее по делу Музраева допрашивали экс-мэров Волгограда Евгения Ищенко. и Романа Гребенникова. Побывали в суде и многие чиновники, и криминальные авторитеты.

Напомним, бывший главный следователь региона Михаил Музраев попал в СИЗО по обвинению в покушении на жизнь губернатора Андрея Бочарова. Ему грозит срок по нескольким тяжким статьям, в том числе за организацию теракта.