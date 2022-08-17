В суде по делу генерала Музраева допросили его жену и дочь

По делу генерала суд заслушал уже десятки свидетелей. Фото: пресс-служба суда

В Южном окружном военном суде 17 августа 2022 проходит очередное заседание по делу бывшего руководителя СУ СКР по Волгоградской области генерала Михаила Музраева. В первой половине дня показания давали супруга и дочь экс-главы следкома. После перерыва допрашивают свидетелей Медведева и Субботина, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе суда.

Напомним, ранее по делу Музраева допрашивали экс-мэров Волгограда Евгения Ищенко. и Романа Гребенникова. Побывали в суде и многие чиновники, и криминальные авторитеты.

Напомним, бывший главный следователь региона Михаил Музраев попал в СИЗО по обвинению в покушении на жизнь губернатора Андрея Бочарова. Ему грозит срок по нескольким тяжким статьям, в том числе за организацию теракта.