В Волгограде в течение двух дней ожидаются сильные магнитные бури

Активность солнца приведет к магнитным бурям в Волгограде Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Жителей Волгограда и области в ближайшие два дня нужно будет внимательно следить за состоянием своего здоровья. Возможно недомогание, причинами которого станут магнитные бури. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ, возмущение геомагнитного поля земли мощностью 5-6 баллов ожидается 18 и 19 августа. Оно приведет к сильному магнитному шторму.

Магнитосфера начнет возбуждаться уже с 18.00 17 августа. Активность приведет к магнитной буре в 5-6 баллов из 10-ти возможных с 3.00 до 15.00 четверга. Вероятность сильного магнитного шторма 18 августа оценивается в 50%. 19 августа вспышки на Солнце образуют магнитную бурю в 5 баллов в Волгограде с 3.00 до 6.00, на 25% возможен сильный магнитный шторм.