«Ситиматик-Волгоград» расторгает отношения с УК «Умный город» из-за долгов за вывоз отходов

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

В компании «Ситиматик-Волгоград» принято решение в одностороннем порядке расторгнуть договорные отношения с управляющей компанией «Умный город», которая задолжала региональному оператору более полутора миллионов рублей за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). В течение нескольких месяцев УК собирала деньги от жильцов за услугу вывоза отходов, но не вносила плату регоператору. Поэтому с 1 октября текущего года многоквартирный дом № 35 Б, расположенный по пр. Дружбы в г. Волжский и находящийся под управлением «Умного города» будет переведен на прямой договор с «Ситиматик-Волгоград». Собственники жилых помещений этого дома будут получать платежные документы за услугу «Обращение с ТКО» от регионального оператора, а не от своей УК.

В адрес управляющей организации уже направлено соответствующее уведомление, жители дома будут официально оповещены о расторжении договора и переходе на прямые расчеты посредством публикации в печатном выпуске газеты «Волгоградская правда».

Отметим, что в случае злостного нарушения платежной дисциплины право на односторонний отказ от заключенного с УК или ТСЖ договора ресурсоснабжающим организациям предоставлено действующим законодательством, а именно, Федеральным законом от 03.04.2018 № 59-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации». В указанном случае действующим законодательством согласие собственников не требуется.

Такая практика освобождает жителей от недобросовестных посредников при внесении коммунальных платежей и позволяет быть уверенными в своевременном поступлении оплаты непосредственно поставщику услуги.

Дополнительные вопросы жители могут задать по номерам контакт-центра регионального оператора: 8 (8442) 23-23-23; 8 (991) 361-11-36 в будние дни с 8.00 до 18.00.