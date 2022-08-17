В Волгограде простились с легендарным спасателем Алексеем Ракшиным

Алексей Ракшин разбирал завалы и спасал людей почти четверть века. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

В Волгограде 17 августа 2022 года простились с Заслуженным спасателем РФ Алексеем Ракшиным, который стал легендой в своем ведомстве. За четверть века он не раз участвовал в аварийно-спасательных работах, спасал людей, лично разбирал завалы при взрывах газа в домах на проспекте Университетском и на улице Космонавтов. Его жизнь оборвалась на 65-м году после тяжелой болезни. Пришли проводить в последний путь легендарного спасателя родные и близкие, друзья и многочисленные сослуживцы, сообщили сайту volgograd.kp.ru в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

- Вся яркая жизнь Алексея Васильевича является примером служения на благо Отечеству. Он всегда отличался беззаветным мужеством, исключительным трудолюбием и упорством в достижении поставленных целей, - отмечают коллеги. – Он был отличным семьянином, любящим отцом и любимым мужем, верным товарищем и умелым руководителем.

Алексей Ракшин начал свой трудовой путь учеником сталевара на «Красном Октябре», на заводе проработал до 1997 года. После возглавил Городской аварийно-спасательный отряд Волгограда и командовал им более 15 лет, сам был спасателем 1 класса. В 2013 году перешел в Краснослободский поисково-спасательный отряд. За время службы не раз был отмечен наградами.

Редакция «Комсомольской правды» искренне соболезнует родным и близким, друзьям и коллегам Алексея Васильевича.